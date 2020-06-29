400’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

KOVİD-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkisinin azaltılması, yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla sanayi sektörü kuruluşları ve firmalardan gelen talepler de dikkate alınarak bazı ithal ürünlerde ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. İthalatta 400'ün üzerinde eşya için değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar ilave gümrük vergisi uygulanacak. Karar 30 Eylül'e kadar geçerli olacak. Daha sonra 10 puana kadar daha düşük oranlarda ek gümrük vergisi devreye girecek.

TEKSTİL, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, kablolar için ürün bazında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.