İletişim Başkanlığı paylaştı! Güvenilir adres Türkiye

İletişim Başkanlığından yapılan infografik paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Turizmde Güvenilir Adres: Türkiye. Yeni normalleşme sürecinde turizm sektöründe koronavirüse karşı aldığı ciddi önlemlerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
İletişim Başkanlığı, Twitter hesabı üzerinden ''Türkiye'de Güvenli Turizm İçin Atılan Adımlar'' başlıklı bir infografik paylaştı.
İletişim Başkanlığından yapılan infografik paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Turizmde Güvenilir Adres: Türkiye. Yeni normalleşme sürecinde turizm sektöründe koronavirüse karşı aldığı ciddi önlemlerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
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