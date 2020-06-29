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İletişim Başkanlığı paylaştı! Güvenilir adres

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabı üzerinden '''de Güvenli İçin Atılan Adımlar'' başlıklı bir infografik paylaştı.

İletişim Başkanlığı paylaştı! Güvenilir adres Türkiye

29.06.2020, 23:07

İletişim Başkanlığından yapılan infografik paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Turizmde Güvenilir Adres: Türkiye. Yeni normalleşme sürecinde turizm sektöründe koronavirüse karşı aldığı ciddi önlemlerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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