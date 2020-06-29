Irkçı paylaşımlar Facebook’u reklam gelirlerinden etti

Nefret söylemi içeriklerine karşı Unilever'in yıl sonuna kadar, Coca-cola markasının ise 1 ay boyunca sosyal ağlardaki reklamlarını durdurma kararı alması, Facebook'un zararını her geçen gün büyütüyor. 17 Haziran'da başlayan Facebook reklamları boykotu na katılım her geçen gün büyürken, Mark Zuckerberg'ün politikacıların kurallara aykırı gönderilerine etiket ekleme sözü de, reklam verenlerin tutumunu etkilemedi. George Floyd'un ölümün ardından sosyal medyadaki nefret söylemleri daha fazla dikkat çekmeye başlarken, ırkçılık karşıtları reklam verenleri 70 milyar dolarlık gelirinin yüzde 99'unu reklamlardan elde eden Facebook'u protesto etmeye davet etmişti.