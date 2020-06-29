Mevcut sistemden işçi de işveren de memnun değil

Hükümet, kıdem konusunda yapılacak düzenleme ile işverenle birlikte işçinin de haklarını iyileştirmeyi hedefliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı hakkını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır" derken, çalışanların yüzde 66'sı mevcut sistemde kıdemini alamadıklarını vurguluyor. Başkan Erdoğan, 16 Haziran'da Beştepe'de TOBB,

TİSK, Türk-İş ve Hak-İş genel başkanlarıyla yaptığı iki saatlik toplantıda kıdem konusunda kararlı olduklarını, itirazlarını süreyi uzatmadan ekonomi yönetimine iletmelerini, mutabakata varılmış bir modelle gelinmesini istedi.

İKİ KİŞİDEN BİRİ MAĞDUR

● Her iki çalışandan biri kendisi ve yakınlarının kıdem konusunda sorun yaşadığını ifade ediyor. ● Çalışanların Yüzde 49'u işverenin kıdem ödememek için çalışanlarını belirli sürelerde girdi-çıktı yaptığını belirtiyor. ● Kıdemde en büyük sorun sanayi sektöründe yaşanıyor. ● Kıdem tazminatını alamayan ya da eksik alanların yüzde 96'sından fazlası dava açmaktan kaçınıyor. * Çalışanların yüzde 42'si kıdem hakkının yanmaması için iyi koşullarda yeni iş tekliflerini kabul etmediğini belirtiyor. ● İşverenlerin de yüzde 77.6'sı mevcut sistemden şikayet ederken, yüzde 75'i tek seferde ve toptan ödemenin mali güçlüğe neden olduğunu ifade ediyor.

İŞKUR DA KIDEMİ SORDU

İŞKUR iş başvurusunda bulunanlara kıdem tazminatını sordu. Yüzde 78.6'sı işveren tarafından işten çıkarıldığını, yüzde 21.5'i istifa ettiğini, yüzde 57'si kıdem tazminatı alamadığını bildirdi. İş arayan gençlerin çoğu mevcut kıdem sisteminden memnun olmadığını, yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etti.



KIDEMDE 8 ÖNEMLİ BAŞLIK

■ İşsizlik Fonu devam edecek. ■ Şirket iflas etse de kıdem yanmayacak. ■ Yeni iş bulan hesabı taşıyacak. ■ Geriye dönük haklar korunacak. ■ Düşük kıdem önlenecek. ■ Bir yıla bir ayda azalma değil artış olacak ■ Patronun istihdam maliyeti düşecek. ■ İstifada haklı neden aranmayacak.



TÜM HAKLAR KORUNACAK

Birikmiş kıdem tazminatına ilişkin hiçbir yeni düzenleme yapılmayacak, çalışan kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten çıkarıldığında geçmiş kıdem tazminatını alacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde korunacak. Çalışanın bu tarihten önceki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatına ilişkin hakları güvenceye alınarak karma Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne geçiş yapılacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan, geçmiş kıdem tazminatını alabilecek, ayrıca yeni sisteme bir aktarım yapılmayacak.



EMEKLİLİK İÇİN SÜRE VE YAŞ

ÇALIŞAN bir gün bile çalışmış olsa bireysel fon hesabındaki hakkı saklı olacak. İşveren tarafından işten çıkarılmış olsa bir günlük çalışması karşılığı TES katkısı hesabında duracak. Tamamlayıcı emeklilik yaşı 60 olarak belirlendi fakat emekli olmak için herhangi bir süre şartı bulunmuyor. Çalışan adına ödenen katkılar kişinin bireysel fon hesabında yer aldığı için her çalışan emeklilik yaşını doldurduğunda hesabındaki birikime hak kazanmış olacak. Başka bir deyişle 5 yıl çalışana da 30 yıl çalışana da 60 yaşını doldurduğunda bireysel fon hesabındaki birikim kapsamında ödeme yapılacak.

Hazal ATEŞ