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Haberler Ekonomi ‘Trafige çıkmayan araç sigortadan muaf olmalı’

‘Trafige çıkmayan araç sigortadan muaf olmalı’

‘Trafige çıkmayan araç sigortadan muaf olmalı’
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafiğe çıkmayan araçların trafik sigortasından muaf olması gerektiğini söyledi. Palandöken, "Aracını bırakarak birkaç yıllığına yurtdışına giden, eski araç koleksiyonculuğu yapan ve aracı olup da trafikte kullanmayanlar, belgelemek şartıyla zorunlu trafik sigortasından muaf olmalı" diye konuştu. ■ Ülkemizde 23.3 milyon aracın en az yüzde 20'sinin trafikte sigortasız gezdiğine dikkat çeken Palandöken, "Sigortalılık oranının artması için adımlar atılmalı. Ancak bunun için adil bir sistem gerekiyor. Zorunlu olmasına rağmen halen sigorta yaptırmayan milyonlarca araç için de fiyatların düşmesi önemli bir adım olacaktır" dedi.

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