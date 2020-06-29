Türkiye'nin ilk yerli elektrikli treni raylarda! İlk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

İlk yerli ve milli elektrikli treni Sakarya'da görücüye çıktı.

Bugün raylarla buluşan trende yolcu güvenliği ve konforun ön planda.

AĞUSTOS SONUNDA YOL TESTLERİ BAŞLAYACAK

Sakarya'da düzenlenen törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fabrika testlerinin ardından Ağustos sonunda yol testlerine başlanacağını duyurdu.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ''Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir" dedi.

HIZI 160 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

Üretilen milli elektrikli tren setinin maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor.

176 kilometre tasarım hızına sahip olan trenin ilk test sürüşünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Seyir emniyeti ön planda oaln trenin 5 araçtan oluşan bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrılmıştır.

Araç gövdeleri işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara mukavim şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretilmiştir.