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Haberler Ekonomi Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapılarının açılacağı tarih belli oldu

ile arasındaki sınır kapılarının açılacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi... , koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan sınır kapılarını 1 ’da tekrar açıyor. Açılan sınır kapıları arasında de var.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki sınır kapılarının açılacağı tarih belli oldu

29.06.2020, 17:37

Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7'sini 1 Temmuz itibariyle açıyor.

Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi. Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.

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