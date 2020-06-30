Dikkat! Yarın başlıyor... 1 milyon iş yerini ilgilendiriyor

Az tehlikeli alanlarda faaliyet gösteren ve 50'den az çalışanı olan işyerlerinde de artık iş güvenliği ve sağlığı hizmeti verilmesi esas olacak. Hürriyet'in haberine göre yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa 50'den az çalışanı olan hukuk bürosu, terzi, manav, market ve hatta apartmanlar bu kapsamda olacak. Sağlıkla ilgili süreçleri ise kamu sağlık kurumları veya aile hekimlerinden takip edebilecek.

Tek bir çalışanı dahi olsa tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermesi esas olacak. Bu ise hizmet alımı veya işverenin kendisinin eğitim alması yoluyla olacak.



ŞART ARANMIYOR

Eğitim alan bir işveren, işyerindeki sağlık gözetimi dışındaki hizmetleri verebilecek. Buna göre, işveren veya işveren vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'yle protokol imzalamış kurum, kuruluşlar veya üniversiteler aracılığıyla verilen eğitimlere dahil olabilecek. Bu eğitimlere herhangi bir mezuniyet şartı aranmaksızın, 18 yaşını dolduran herkes katılabilecek. Buradan e-sertifika alınması yeterli olacak. Sağlıkla ilgili süreçleri ise kamu sağlık kurumları veya aile hekimlerinden takip edebilecek. Eğitim almayan işverenler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından hizmet alımı yapmak zorunda olacak.

EK MALİYET

Pandemi sonrası bu yükümlülüğün kendileri için ağır olacağını söyleyen TESK Başkanı Bendevi Palandöken de yaklaşık 1 milyon işyerinin bu zorunluluk kapsamında olacağını anımsattı. Palandöken, "Biz bir yıl daha ertelenmesini istiyoruz. Bu yükümlülük ek maliyet demek. Kimsenin şu ortamda iş güvenliği uzmanı tutma durumu yok. Önümüzü görmemiz gerekiyor. Umarım gerekli uzatma imkanı sağlanır" diye konuştu.

İKİ KEZ ERTELENDİ

2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için getirilen yükümlülüklerin önce 1 Temmuz 2016'da başlatılması benimsenmişti. Daha sonra bu tarih 2017 yılına ve çıkarılan bir torba yasayla da 2020 yılı temmuz ayına ertelendi.

İŞYERLERİ 3'E AYRILMIŞTI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'yla işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şekilde üç sınıfa ayrılarak, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırması yükümlülüğü getirilmişti. Az tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 50'den az olan işyerleri ve bazı kamu kurumları içinse bu yükümlülük yapılan yasal değişiklikle 1 Temmuz 2020 tarihine ötelenmişti. Bu işyerleri için tanınan yasal geçiş süreci yarın sona ermiş olacak.