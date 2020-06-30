Ekonomimize güven artıyor

Ekonomik güven endeksinin yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yeni normalleşme dönemine geçilen haziranda aylık bazda yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine yükselmesi bu eğilimi gözler önüne serdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişi değerlendirerek, 2020 yılını bu performansla sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacaklarını ifade etti.

GÜÇLÜ CANLANMA VAR

Haziran ayında gerçekleşen Ekonomik güven endeksi artışına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51,3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61,7'ye, haziranda ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah" ifadelerini kullandı. SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ekonomik güven endeksindeki artışa dikkati çekti. Endeksin haziranda yüzde 19,1'lik artışla yükselişini sürdürdüğünü vurgulayan Varank, "Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz" diye konuştu.



VAKIFBANK'I TEBRİK ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Vakıfbank'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Albayrak, " Vakıf Bank çok istikrarlı bir büyüme sergiliyor. Hayalleri, hedefleri olan büyük Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne ortaklık ediyor. Tebrik ederim" ifadelerini kullandı.