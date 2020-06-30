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Elektriğe zam yok!

Elektrik fiyatları 3 ay artmayacak. Doğalgaz fiyatlarinda ise konut hariç indirim yapıldı. ve elektrik üretiminde kullanılan yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirime gidildi.

Elektriğe zam yok!

30.06.2020, 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020,12:28

Elektrik fiyatları 3 ay artmayacak. BOTAŞ ise sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yaptı.

İndirim konutta kullanılan doğalgaz fiyatları için geçerli olmayacak.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

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