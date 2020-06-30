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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan indirim ve istihdam mesajı

'tan indirim ve mesajı

BOTAŞ elektrik santrallerine, sanayi ve ticarethanelere sattığı gazın fiyatında indirime gitti. , konuya ilişkin "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan indirim ve istihdam mesajı

30.06.2020, 13:13 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020,13:18

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazdan elektrik üreten santrallere sattığı gaz fiyatında yüzde 12,5 indirime gitti.

Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

BOTAŞ'tan doğal gaza indirim!

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