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Haberler Ekonomi İhracatçıya yeni kredi penceresi

İhracatçıya yeni kredi penceresi

İhracatçıya yeni kredi penceresi
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 26 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanlığının kontrgarantisiyle Dünya Bankası Grubu üyesi International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) anapara tutarının yüzde 50'sine garanti sağladığı 380 milyon euro tutarında kaynak için anlaşma imzaladığını belirtti.

TÜRKİYE'DE İLK
Pekcan, küresel olarak içinde bulunulan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güveni bir kez daha gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu kapsamda ihracatçılarımıza 10 yıla varan vadeyle kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacak." değerlendirmesinde bulundu. Pekcan, "Türkiye'de gerçekleşen ilk, dünyada ise 2. işlem" dedi.

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