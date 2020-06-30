Milli elektrikli tren yıl sonunda raylarda

"Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Adapazarı ilçesindeki fabrikasında düzenlenen Milli Elektrikli Tren Seti'nin Fabrika Testleri Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi yerli ve milli demir yolu sanayinin gelişimi kapsamında da çok büyük mesafeler kaydettiklerini, tasarım ve üretim sürecini tamamlayarak fabrika testi aşamasına getirdikleri yerli ve milli elektrikli treninin de bunun en güzel kanıtı olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, "Tren setlerimizin fabrika testlerinin ardından yol testlerini de yapacağız. Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle de kısa bir sürede yolcu taşımacılığına da başlayacağız." bilgisini verdi.

"Fabrika testleri başlatılan yerli ve millî trenimizin ilk sürüşü Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak." diyen Karaismailoğlu, trenlerin yolcu taşımacılığına başladığında milletçe yaşayacakları mutluluğu hep birlikte paylaşacaklarını bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuşmasında, "Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar avro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz" dedi. Varank, tarihi bir gün yaşandığını ifade ederken, milli elektrikli trenin her açıdan gurur tablosu olduğunu söyledi.