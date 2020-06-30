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Haberler Ekonomi OKT Trailer, hayvan naklinde çıgır açtı

OKT Trailer, hayvan naklinde çıgır açtı

OKT Trailer, hayvan naklinde çıgır açtı
Giriş Tarihi: 30.6.2020

OKT Trailer, canlı hayvan taşıma aracı ile hem hayvanları koruyor, hem de müşterilerine kazandırıyor. Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında canlı hayvan taşıyıcı semi treyler üreten OKT Trailer, hayvanların sıcaktan, havasızlıktan telef olmasının, doğudan zor şartlar altında taşınmasının önüne geçti. Yaklaşan Kurban Bayramı sebebi ile hayvan nakillerinin arttığı bu günlerde araç teslimatlarına devam eden OKT Trailer, hayvancılık sektörünün önde gelen firmalarının 4'üne araç teslimatını gerçekleştirdi. Canlı hayvan taşıma aracı ile hem işletmelerin, hem hayvanların, hem de milli servetin korunduğunu vurgulayan OKT Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı, "Firmamızda ürettiğimiz canlı hayvan taşıyıcı aracımız ile 40-90 adet büyükbaş, 280-300 adet küçükbaş hayvanın nakline imkân sağlıyoruz. Böylece 4-5 seferde yapılan canlı hayvan transferi tek seferde yapılabiliyor. OKT Trailer ailesi olarak güvenli canlı hayvan taşınmasını sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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