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Haberler Ekonomi Tarımda drone ile ilaçlama dönemi

drone ile ilaçlama dönemi

Tarımda drone ile ilaçlama dönemi
Giriş Tarihi: 30.6.2020

Birçok alanda kullanılmaya başlanan drone'lar, çiftçilerin de tarımsal ilaçlama aracına dönüştü. Torbalı'da çiftçilik yapan Hasan-Engin Gezgin kardeşler, son günlerde tarlada ilaçlamalarını drone yardımı ile gerçekleştiriyor. Traktör ile yapılan ilaçlama mahsullere zarar verdiği için drone yöntemine başvuran Gezgin kardeşler, çiftçi olarak doğrudan ilaçla temas etmekten de kurtulduklarını söyledi. Hasan Gezgin, "İstediğimiz yere, istediğimiz ilacı atamıyorduk. Sık ve fazladan ilaç kullanımı da geleneksel yöntemlerde zorunlu hale geliyordu. Drone'la ilaçlama, dünyada yeni gelişen bir sistem haline dönüştü. Bizler de bu siteme ayak uydurduk diyebiliriz" şeklinde konuştu.

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