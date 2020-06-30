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Turşu fabrikalarından yeşil domates talebi

Turşu fabrikalarından yeşil domates talebi
Giriş Tarihi: 30.6.2020

TOrbalı ovasının vazgeçilmezi olan domateste ilk hasadının başlamasına 3 hafta olmasına rağmen, Torbalılı bazı domates üreticileri, ürünlerini daha yeşilken satıyor. Yumurtadan küçük olmayan yeşil domatesler, toplanarak turşu fabrikalarına satılıyor. Kırmızıya göre daha değerli olan bu domatesler için firma sahiplerinin oldukça istekli olduğu belirtiliyor. Önceki gün yeşil domates hasadını tamamladığını belirten Mehmet Yıldız, "Yaklaşık 10 ton ürünü önceki gün Manisa'daki bir turşu fabrikasına sattık. Önümüzdeki günlerde 25 ton domates daha toplanacak" diye konuştu.

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