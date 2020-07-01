3.5 milyon çalışanı korumaya devam

Buna göre, 3.5 milyonun üzerinde işçinin yararlandığı kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği, işten çıkarma yasağının süresi uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacağını ve uzatılan süre için yeni bir uygunluk tespiti yapılmayacağını söyledi. Buna göre 30 Haziran'a kadar başvuruda bulunan işyerleri için ödeneğin süresi 1 Temmuz'dan itibaren, uygulaması biten işyeri bakımından uygulamanın bittiği tarihten, uygulamanın devam ettiği işyerleri için de bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldı. Bu aya ilişkin kısa çalışma ödeneği ödemeleri kimlik numarasına göre 3 Temmuz'a kadar sürecek. Karar hükmüne göre, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek. Bakan Selçuk, sadece ilk 3 aylık dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin, yine aynı dönemde uygulanan çalışılmayan süreler kadar bu haktan yararlanabileceğini söyledi.



İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİR AY DAHA UZATILDI

İŞTEN çıkarmaya getirilen yasak kararı da bu kapsamda güncellendi. Cumhurbaşkanı kararıyla İş Kanunu'nun geçici 10. maddesiyle düzenlenen her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin üç ay süreyle işveren tarafından feshedilememesine ilişkin süreler bir ay uzatıldı. Madde kapsamında işveren tarafından çalışanların üç ay süreyle kısmen veya tamamen ücretsiz izine çıkarılması uygulaması da bir ay süreyle uzatıldı.

HAZAL ATEŞ / ANKARA