İkinci el telefona ve bilgisayara güvence

Böylece vatandaşın mağduriyeti önlenirken ikinci el ürünler tekrar ekonomiye de kazandırılacak. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar başta olmak üzere bazı elektrik ve elektronik ürünlerin ikinci el satışları yapılıyor. Vatandaşlar fiyatları nedeniyle tercih ettikleri ürünlerin bozuk çıkması nedeniyle mağduriyetler yaşayabiliyor. Garantileri bulunmadığı için tamirleri ya da değiştirilmeleri de mümkün olmuyor. Sanayi Bakanlığı, ikinci el satışı yapılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de vatandaşın mağrur edilmesinin önlenmesi için hazırlık yaptı. Hazırlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek.

ZÜBEYDE YALÇIN - ANKARA