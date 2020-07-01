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Haberler Ekonomi İkinci el telefona ve bilgisayara güvence

telefona ve bilgisayara güvence

CEP telefonu, tablet, bilgisayar gibi ürünler için de standartlar geliyor. Bu ürünler belli merkezlerde yenilenip paketlendikten sonra tekrar vatandaşlara satılabilecek. Belli süreli garantileri de olacak.

İkinci el telefona ve bilgisayara güvence
Giriş Tarihi: 1.7.2020

Böylece vatandaşın mağduriyeti önlenirken ikinci el ürünler tekrar ekonomiye de kazandırılacak. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, masa üstü bilgisayar başta olmak üzere bazı elektrik ve elektronik ürünlerin ikinci el satışları yapılıyor. Vatandaşlar fiyatları nedeniyle tercih ettikleri ürünlerin bozuk çıkması nedeniyle mağduriyetler yaşayabiliyor. Garantileri bulunmadığı için tamirleri ya da değiştirilmeleri de mümkün olmuyor. Sanayi Bakanlığı, ikinci el satışı yapılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de vatandaşın mağrur edilmesinin önlenmesi için hazırlık yaptı. Hazırlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek.

ZÜBEYDE YALÇIN - ANKARA

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