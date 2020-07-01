Şehit yakınları, gazi ve ailelerine 38 bin atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, devlet korumasındaki 926 genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılına kadar yalnızca 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmıştı. Hükümetlerimiz dönemlerinde istihdam hakkı kapsamını genişlettik. 38 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık" dedi.



Bakan Selçuk, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile devlet koruması altında yetişen gençlerin atama törenine katıldı. Atanan gençler büyük sevinç yaşarken, Bakan Selçuk da gençlerin sevincine ortak oldu. Şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkının 2'ye çıkarıldığını kaydeden Selçuk, "Vazife malulleri ile terörden zarar gören vatandaşlarımız da istihdam hakkından yararlanabiliyor" dedi.