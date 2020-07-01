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seferlerine yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ’a uçuşlarını 16 Mart'ta askıya alan Türk Hava Yolları () bugün itibarıyla uçuşlara yeniden başladı.

THY Bulgaristan seferlerine yeniden başladı

01.07.2020, 16:36

THY Sofya Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, haftada 3 sabah, 2 akşam olmak üzere toplamda 5 sefer olarak icra edilecek uçuşların en kısa zamanda artmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, uçuş öncesinde sosyal mesafeli check-in ve boarding, ateş ölçümü, maske zorunluluğu, kabin bagajlarının küçültülmesi, kabin içinde ise yolculara hijyen kiti dağıtılması, hepa filtreli hava sterilizasyonu, uçak içi detaylı dezenfekte çalışması gibi önlemler alındığı vurgulandı.
Bu arada, Başkent Sofya Havaalanı'na sabah saatlerinde iniş yapan ilk THY uçağının yolcularını Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Müsteşarı Erman Topçu karşıladı.

Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek günlerde tedbirlerin kaldırılması ve normalleşmenin tam olarak sağlanması durumunda hem Sofya hem de Varna'ya sefer yapılabileceğini belirtti.

Müsteşar Topçu, "Bu ilk seferin iki ülke halkları arasında turizm yoluyla güçlenecek olan bağların çok daha ileri seviyeye taşınmasına vesile olmasına ümit ediyoruz." dedi.

AA

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