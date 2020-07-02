2022 sonunda ilk araç banttan indirilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk yerli otomobili banttan indirmeyi, 2 yıl sonra da yerlilik oranını yüzde 75'e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Hisarcıklıoğlu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek fabrikanın temelini en kısa zamanda atmayı hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Yerli ve milli araçta yan sanayi çok önemli. TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimizle birlikte çalışacağız. Hedefimiz, 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek ve yerlilik oranını yüzde 75'e çıkarmak. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa, otomotiv yan sanayisinde bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Artık Bursalı TOGG var."