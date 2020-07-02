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Haberler Ekonomi 3 bin sağlık personeli kadro sevinci yaşıyor

3 bin sağlık personeli kadro sevinci yaşıyor

3 bin sağlık personeli kadro sevinci yaşıyor
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Sağlık Bakanlığına sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları, https:// www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuçlara göre, 373'ü ortaöğretim, 606'sı ön lisans ve 2 bin 21'i lisans düzeyinde olmak üzere 3 bin personel Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirildi.

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