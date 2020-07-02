Fortune 500 Türkiye’nin lideri yine TÜPRAŞ oldu

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500'de, 89,6 milyar TL net satış geliriyle birinci oldu. Bu yıl 13'üncüsü açıklanan listeye ikinci sırada giren Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) 87,9 milyar TL net satış geliri elde ederken, Türk Hava Yolları (THY), 75 milyar 118 milyon lira net satış geliriyle üçüncü sırada yer aldı. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin toplam ihracatı 2019 yılında bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 14,6 artarak 515,8 milyar liraya çıktı. Listede yer alan şirketlerin net satış gelirleri geçen yıl, bir önceki yıla göre hız keserken, kardaki artış dikkati çekti. FORTUNE 500 Türkiye şirketlerinden 402'si kar açıklarken, 98'i zarar açıkladı. Geçen yılki listede zarar açıklayan şirket sayısının 119 olduğu göz önüne alındığında, bu yıl zarar açıklayan şirket sayısının gerilemesi daha net görüldü.