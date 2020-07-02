Gözler Haziran enflasyonunda

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs dönemin-de tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

15 TEMMUZ'DA HESAPLARDA

Toplu sözleşmeden kaynaklı ola-rak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, Haziran ayın-da TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, Tem-muzda yüzde 4 zam verilecek. Dev-let memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşları-nı bu yılın ilk 6 aylık enf-lasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Bek-lenti Anketi'ne katı-lan ekonomistler, Haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.



6 AYLIK DİLİMLERE GÖRE HESAPLANIYOR

TOPLU sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.