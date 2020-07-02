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Haberler Ekonomi Salihli’de lavanta hasadı şenliği

Salihli’de lavanta hasadı şenliği

Salihli’de lavanta hasadı şenliği
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Manisa'nın Salihli ilçesi Karapınar mahallesinde lavanta hasat şenliği düzenlendi. İstanbullu iş insanı Çiğdem Ergelen ve ortağı Adile Şölen'in 70 dönüm alanda yetiştirdiği lavantalar, davul zurna eşliğinde lavanta yağı damıtma makinesine yerleştirilerek ilk esans elde edildi. Şenliğe Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ve tarım sektörü yetkilileri katıldı.

EMRE SAÇLI

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