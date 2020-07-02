Yükseliş, bugünün dünden daha pozitif olduğunun göstergesi

Bakan Albayrak, İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) toparlanmanın hedeflere doğru daha güçlü adımlar atılmasına olanak sağladığını belirterek, "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir" ifadesini kullandı. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: "Güven endekslerinden sonra PMI'daki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir."



3 AYDAKİ EN YÜKSEK RAKAM

Albayrak'ıN paylaşımında yer verdiği videoda da Türkiye'nin ekonomisine güvenin arttığına işaret edilerek, Nisan'da 33.4, Mayıs'ta 40.9 olan PMI Endeksi'nin Haziran'da 53.9'a yükseldiği belirtildi. Videoda ayrıca, kapasite kullanım oranı, tüketici, reel ve ekonomi güven endekslerinde son 3 ayda gerçekleşen yükseliş rakamlarla aktarıldı.