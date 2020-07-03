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Haberler Ekonomi “Alman dostlarımız da Türkiye’ye gelmek istiyor”

“Alman dostlarımız da ’ye gelmek istiyor”

“Alman dostlarımız da Türkiye’ye gelmek istiyor”
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 sebebiyle Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını objektif kriterler çerçevesinde gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Tüm tedbirlerimizi aldık, hazırız ve inşallah yakın zamanda Almanya'dan ve diğer ülkelerden turistleri ülkemizde huzur ve sağlık içinde ağırlayacağız. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor" ifadesini kullandı. Öte yandan İngiltere'nin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 75 ülkenin uçuş yasağını kaldırmaya hazırlandığı öğrenildi.

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