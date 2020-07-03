Çiftçim Market’lerin İzmir’de sayısı artacak

TİRE Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Tüketiciden gelen talep üzerine Narlıdere ve Karşıyaka'da bulunan Çiftçim Marketler'in sayısını arttırma kararı aldık" dedi. Güvenilir gıdada Türkiye'nin öncü markalarından biri olduklarını kaydeden Eskiyörük, "Bundan yedi yıl önce ilk Çiftçim Market'i Bornova'da açmıştık. Yeni şubelerimizin hazırlıklarına hız verdik. Çiftçim Market'lerde, tüm kooperatiflerin ürünlerine yer veriyoruz. Kendi üretimimiz olan ambalajlı süt ve süt ürünleri, ambalajlı et ve et ürünlerinin yanı sıra kasap ve peynir reyonları da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞ

Ürün yelpazesine her geçen gün yeni ürünler eklediklerini belirten Eskiyörük, "Tire Şiş Sucuk ve sucuk dönerimiz de büyük beğeni alıyor. Odun kömürü ateşinde yüzde 80 pişmiş olan şiş sucuk ve sucuk döner pratik hazırlanışıyla tercih ediliyor. Ortaklarımızın yetiştirdiği yerkek danaların etinden kavurma üretmeye başladık. Kavurmamızı sadece tuzla koruyarak tüketicilerimize sunuyoruz" dedi.

NADİR UYSAL