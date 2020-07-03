İhracatta ‘yeni normal’ rekoru

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, haziran ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artışla 13 milyar 469 milyon dolara çıktığını bildirdi. Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Pekcan, Mayıs ayına göre yüzde 35.2 ile ihracatta rekor artış hızı elde edildiğini söyledi.

GÜÇLÜ ÇIKIŞ SİNYALLERİ VERİYORUZ

Bu süreçte desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, TİM yönetimine, ihracatçı birliklerine teşekkür eden Pekcan, "İhracatçımızın, sanayicimizin, işçimizin özverili çalışmalarıyla Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum" dedi.



KOBİ'LERE E-TİCARET DESTEĞİ

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Özellikle esnafımızı, KOBİ'lerimizi, girişimcilerimizi e-ticarete yönlendirmek için cesaretlendiriyoruz ve destekliyoruz" dedi. Pekcan, 1 Ocak itibarıyla 6 yeni dijital projeyi bakanlık olarak hayata geçirdiklerini anımsatarak, "Bunlardan biri ihracatta devlet destekleriydi. İhracatta devlet destekleri sürecinin tamamını bilgisayarınızdan yapıp, desteğinizi de online olarak alabiliyorsunuz. Bunun dışında blockchain uygulamaları üzerinde çalışıyoruz. Blockchain platformunun tek kamu üyesi biziz" ifadelerini kullandı