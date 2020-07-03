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Haberler Ekonomi Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı

, 'yi güvenli ülkeler listesine aldı

Çavuşoğlu, 'ın 'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi.

Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı

03.07.2020, 19:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu ülkelerin açıkladığını belirterek, "Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulamayacaklarını söyledi. AB'nin kararına rağmen." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci Toplantısı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda, İngiltere'nin seyahat uyarısını kaldırdığı 59 ülkeyi açıkladığını, Türkiye'nin de bunların içinde olduğunu söyledi.

Her ülkenin kendi vatandaşının sağlığını düşünmek zorunda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Objektif kriterler ortaya konulduğu zaman Türkiye'nin güvenli ülke olduğunu ülkeler açıklıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı da beni arayarak, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesi içinde tuttuklarını ve Türkiye'den dönecek Macar turistlere 14 günlük karantina uygulamayacaklarını söyledi. AB'nin kararına rağmen." ifadelerini kullandı.

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