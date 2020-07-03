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Haberler Ekonomi Necimoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Necimoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Necimoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Birkaç gün önce yaşamını yitiren, İzmir ve Mardin'in tanınmış işadamlarından Abidin Necimoğlu (77), dün Narlıdere Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Merhumun oğulları Bülent ve Eyüp Necimoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törene, Mardin, İstanbul, Ankara ve yurtdışından çok sayıda kişi ile İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İZOTAŞ Grubu Başkanı Murat Niyazoğlu da katıldı. Necimoğlu, organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Medical Park İzmir Hastanesi'nde salı günü yaşama veda etmişti. AK Parti İzmir eski Milletvekili Necip Kalkan'ın da dünürü olan merhumun cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ERCAN AKGÜN

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