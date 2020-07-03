Türkiye’nin ilk insansız mini tankında Katmerciler imzası

Savunma sanayinin dinamik gücü Katmerciler, insansız kara araçları konseptinin ilk ürünü olan uzaktan kumandalı insansız kara aracı, Aselsan'la birlikte ülkemiz silahlı kuvvetlerine kazandırıyor. Araç, bu segmentte Türkiye'yi sayılı ülkeler arasına sokuyor.

SERİ ÜRETİME BAŞLANACAK

ASELSAN'LA seri üretim sözleşmesi imzaladıklarını açıklayan Furkan Katmerci, "Dünyanın ancak sayılı ordularının sahip olabildiği insansız kara araçlarının üstün nitelikli bir örneği olan insansız mini tankın Aselsan işbirliğiyle TSK envanterine kazandırılmasından gurur duyuyoruz" dedi. seri üretimine başlanacak aracın uzaktan kumanda iletişim alt yapısı dahil tüm altyapı platformu, Katmerciler tarafından geliştirildi. Araç; keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen, zorlu arazi ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip dünyanın en önde platformlarından biri olacak.