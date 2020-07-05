Aydın- Denizli Otoyolu için 6 firma teklif verdi

İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için yap-işlet-devret (YİD) modeliyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede 6 firma teklif verdi. 163 kilometre uzunluğundaki otoyolun 3 yılda tamamlanması bekleniyor. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, otoyolun Aydın Denizli arası seyahat süresini 1 saate düşüreceğini söyledi. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ise ihaleyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapacağını belirtti.





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