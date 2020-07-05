Esnafa kredi desteği 17 milyar lirayı aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticari faaliyetleri Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi kapsamında önemli destekler sağlandığını söyledi.



ÖDEMELER ERTELENDİ

Bu çerçevede esnaf ve sanatkarlara yönelik Halkbank tarafından sunulan "Esnaf Destek Paketi"ne değinen Pekcan, "Yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı, 36 aya kadar vadeli, 6 aya kadar ödemesiz Halkbank kredilerinden yararlanan 700 bin esnafımız 17,2 milyar lira kredi kullandı. Bunun 4 milyar lirası Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kanalıyla garanti edildi, 13,2 milyar lirası da doğrudan Halkbank tarafından kredilendirildi" diye konuştu. Pekcan, 25 bin liraya kadar limitli, 3 aya kadar ödemesiz 12 aya kadar vadeli olarak düzenlenen "Paraf Esnaf Kart" desteğinden de 530 bin esnafın yararlandığını ve 10 milyar lira tutarında limit tahsis edildiğini kaydetti. Gelen talepler doğrultusunda esnafın mart, nisan, mayıs aylarına ait kredi ödemelerinde faizsiz 3 ay erteleme sağlandığını hatırlatan Pekcan, "Bu kapsamda 3,5 milyar liralık öteleme gerçekleştirdik." dedi. Bakan Pekcan, Başkan Erdoğan'ın her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayarak, devletin imkanları ölçüsünde esnafın taleplerinin dinleneceğini ve birlikte sorunlara çözüm bulacaklarına dikkati çekti.

BANKALARDAN KOBİ'LERE 6 AYDA 810 MİLYAR LİRA

Bankacılık sektörünün KOBİ kredileri, yılın ilk 6 ayında 193,3 milyar lira artışla 810 milyar liraya dayandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2018 yılı sonunda 610,8 milyar lira olan KOBİ kredileri bakiyesi, geçen yıl sonunda 3,5 milyar lira artarak 614,3 milyar liraya yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de KOBİ kredileri 43,9 milyar liralık yükselişle 658,2 milyar liraya ulaştı. Türkiye'de salgının genele yayıldığı ve kısıtlamaların üst düzeye çıktığı ikinci çeyrekte ise KOBİ'lere kredi muslukları tamamen açıldı. Bankacılık sektörünün KOBİ kredileri bakiyesi, ikinci çeyrek sonunda 807,6 milyar liraya dayandı. İkinci çeyrekte KOBİ kredileri bir önceki çeyreğe göre 150 milyar liraya yakın artış gösterdi.