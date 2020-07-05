Milyonların yeni maaşı bu ay hesapta

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Zamlar herkese aynı mı uygulanacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranını aynen kendi maaşlarında zam olarak görüyorlar. Memur ve memur emeklileri ise daha önce toplu sözleşmeden kaynaklanan zamlarını alıyor. Bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon ise fark olarak yatırılıyor.



■ BU DURUMDA KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Yukarıda anlattığımız sisteme göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon olan yüzde 5.75 oranında zam alacaklar. Maaşları yüzde 5.75 artacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 oranında zam alacak. Ocak zamları yüzde 4 olan memur ve memur emeklileri bunun üzerindeki 1.75'lik kısmı da fark olarak alacak. Dolayısıyla memur ve memur emeklilerinin de maaşları yüzde 5.75 oranında artacak.



KATSAYI ARTIŞINA GÖRE



■ DİĞER ÖDEMELERİN ZAMLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Devletin yaptığı çeşitli sosyal ödemeler de yılda iki kez artırılıyor. Buna göre engelli maaşı, evde bakım maaşı 65 yaş aylığı gibi ödemeler de Temmuz ayından itibaren zamlı olarak ödenecek. Bu ödenekler memur maaş katsayısına gelen zam kadar artıyor. Bu katsayı artışı da memur ve memur emeklilerine yapılan zam kadar oluyor. Buna göre de bu ödeneklerin Temmuz artışı yüzde 5.75 oranında gerçekleşecek.



■ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

Yeni zamlar Temmuz maaşlarından itibaren hak sahiplerine ödenecek. Bu yüzden Temmuz maaşları zamlı yatırılacak. Ödenekler de Temmuz ayı ile birlikte zamlı olarak verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'sinden 25'ine kadar olan maaş günlerinde zamlı maaşı alacak. Memurlar ise ayın 15'inde zamlı olarak maaşlarını hesaplarında görecek. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında zam aldıkları için onların maaşları zamsız olarak yatırılacak. Aradaki fark ise bu ay içinde SGK tarafından açıklanan bir takvimde maaşlara eklenecek.



EK ÖDEMELERDE DE YÜKSELİŞ OLACAK

■ Ek ödemeler de zamlandı mı?

Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak. Temmuz zammıyla ek ödeme dahil taban emekli aylıkları da esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurda 2 bin 814 liraya çıktı. Ek ödemenizin kaç lira olduğunu e-devlet hesabından SGK bölümünde kolayca görebilirsiniz.



YILIN İKİNCİ MAAŞ ZAMMI DA TAMAM

■ Yılda iki zam yapılıyor. Yeni zam ne zaman olacak?

Emekliler ve memurlar yılda iki zam alıyor, İlk zam yılın ilk ayında Ocak'ta yapılıyor. İkinci zam ise Temmuz'da yapılıyor. 2020 yılı için böylece ikinci zam yapılmış oldu. 6 ay sonra yanı 2021'iun ilk ayında yine zam yapılacak. 2020 yılında yapılan zamlara baktığımızda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 12.63 memur ve memur emeklileri için ise yüzde 11.56 kümülatif zam yapılmış oldu.



AİLE YARDIMLARI NETLEŞTİ

Memurların aile yardımı nasıl artacak? Çalışan memurlara maaşlarının yanında eş ve çocuk durumuna göre aile parası ödeniyor. Bu ödenekler de yüzde 5.75 oranında artırılacak. Memurların yeni aile yardımı paraları şöyle olacak:







FARUK ERDEM