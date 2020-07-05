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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

Son dakika: 'tan çiftçiye destek mesajı

sosyal medya hesabından çiftçiye destek mesajında bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

05.07.2020, 12:18 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020,12:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için üreten herkesin daima yanında olduklarını bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız" ifadesini kullandı.

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