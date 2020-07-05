Yollarda elektrikli araç sayısında artış

BU yılın ilk altı aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 92,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 18 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Dizel otomobil satışları yüzde 1,1 gerilerken, en fazla artış oranı elektrikli otomobillerde kaydedildi. Haziran sonunda 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

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