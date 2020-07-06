65 yaş ve engelli evde bakım aylığı ne kadar oldu? İşte zam oranları...

65 yaş aylığı ve engelli evde bakım aylığı ile ilgili gelen son dakika haberleri takip ediliyor. Memur ve emeklilere yapılan zam sonrası 65 yaş ve engelli bakım aylıklarına da zam geldi. Peki engelli aylığı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı zam ile birlikte ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

65 YAŞ(YAŞLILIK) VE ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

İlk 6 aylık enflasyon oranı emekliler dışında 65 yaş aylığı alanların da maaşlarının artışında etkili. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı da temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında güncellenecek. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci 6 ay için güncellenmiş rakamı henüz yayımlanmadı. Ancak memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 65 yaş aylığı yaklaşık 711 TL olacak. Bu şekilde 65 yaş aylığı 672 TL'den 711 TL'ye yükselmiş olacak.

65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?

65 yaş aylığı alınabilmesi için 3 şart var. Birinci şart kişinin 65 yaşın üzerinde olması. Ayrıca hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması ve eşi ile birlikte toplam geliri üzerinden hesaplanan kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az olması da şarttır. Bu kapsamda 65 yaşın üzerinde olan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve eşi ile birlikte toplam geliri üzerinden hesaplanan kişi başına düşen geliri 2020 yılı itibarıyla 701.32 TL'den düşük olan kişiler 65 yaş aylığı alabiliyorlar. 2020 yılının ilk 6 ayında 65 yaş aylığı 672.81 TL olarak ödendi. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 5.75 olarak gerçekleşmesi sonrası memur maaş katsayısı da güncellenecek ve 65 yaş aylığının tutarı artacak.

ZAMLI ÖDENECEK&NBSP;

Evde bakım parası 2020 yılının ilk 6 ayında 1460.61 TL olarak ödendi. Memur maaş katsayısının artması sonrası evde bakım parasının da miktarı artacak. Evde bakım parası, 65 yaş aylığı ve engelli aylığındaki artışların net tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak genelge ile netleşecek. Bu sayede 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası alan kişilerin ellerine geçen rakamlar bir nebze olsun artacak.