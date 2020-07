Emlakta her kesime kazandıracak model

80 yıldır gayrimenkul sektöründe olan Adalılar ailesinin 4. kuşak temsilcisi Hasan Can Çalgır, sahibi olduğu Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı (GHO) ile yeni bir modeli sektöre kazandırdı. "Arsadan binaya, satıştan bakıma" kadar bütünsel bir gayrimenkul sistemi geliştiren işadamı GHO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Can Çalgır, küresel bir oyuncu olma vizyonuyla çalıştıklarını söyledi. GHO, yeni kurumsal kimliği ile inşaat ve gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış getirmeyi ve küresel bir oyuncu olmayı hedefliyor.

BAŞARI HEPİMİZİN

Genel merkezi İstanbul Kadıköy'de bulunan GHO'nun Denizli, Datça, Didim, Akbük, Karaman, İskenderun, Gaziantep ve İzmit bayilerinin yanı sıra Tekirdağ'da Trakya Bölge Müdürlüğü bulunuyor. 15 bayiden oluşan ağı genişleterek Türkiye'nin her noktasında olmak isteyen

GHO, yeni çözüm ortaklarıy-la da işbirliğine devam ediyor. Açılacak bayi ve yeni paydaş-larını hiçbir taahhüt altına sok-madan, onları destekleyerek "Kazancı sizin, başarısı hepimi-zin" sloganıyla hareket ettik-lerini belirten GHO Yönetim Kurulu Başkanı Çalgır, yeni modeli şöyle açıkladı: "Bayi ağını geliştirerek hem üre-tim hem de satış tarafında yer almak istiyoruz. Bayi-lerimizle birlikte arsa üre-tecek, inşaat yapacağız. İnsanların özledikleri kon-for ve lüksü huzur için-de yaşayacakları projeleri yaşa-ma geçirmek, bizim önce-likli hedef-lerimizden biridir."



HER KADEMEDE YER ALACAĞIZ

İnşaatta özel butik projeler üreteceklerini belirten Çalgır, "Zincir olmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz model; arsa üretimi, inşaat, satış, pazarlama ve satış sonrasını kapsıyor. Arsa bulacağız, inşaatı, satışını yapacağız, satış sonrası site yönetimi ve ikinci el piyasasını da düzenleyeceğiz. Biz uluslararası zincir gayrimenkul firmaları gibi bayileri kazanç kapısı olarak görmüyoruz. Aksine biz her konuda bayilerimizi destekliyoruz. İnşaat sektörünün her kademesinde olacağız. Başarıyı ve kazancı paylaşmak istiyoruz. Hızlı büyüyüp sektörün ihtiyaçlarına bütünsel bir hizmet vereceğiz" dedi.