Güvenli sertifikalı otelde temassız tatil

Tercihlerini "güvenli turizm" sertifikası verilen Çeşme'deki otellerden yana kullanan turistler, Kovid- 19 önlemleri altında "temassız tatil" yapıyor. Tatilciler, otele girişten itibaren belirlenen kurallara göre hareket ediyor ve tesis yönetimi de salgın tedbirlerine özen gösteriyor. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Çeşmeli otelciler olarak tüm kuralları ezberledik. Otellerimizde tatil yapan oldukça fazla misafirimiz var. Hepsi çok mutlu" derken, tatilini ilçede geçiren Fatih Filiz, "Otelde tüm tedbirlerin yerinde olduğunu gördük. Hiçbir sorun yok, tedirgin olmadım" görüşünü dile getirdi

