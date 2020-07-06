Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "Kovid-19'daki normalleşme süreci doğunun haziran ihracatına "zirve" yaptırdı" haberini paylaşarak, "Güneş, Doğu'dan yükseliyor. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Güneş, Doğu'dan yükseliyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 6, 2020
Teşekkürler 👏👏👏 https://t.co/vTm9CRhzXG
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Güneş Doğu'dan yükseliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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