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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Güneş Doğu'dan yükseliyor

paylaştı! Güneş Doğu'dan yükseliyor

hesabından "Kovid-19'daki normalleşme süreci doğunun haziran ihracatına "zirve" yaptırdı" haberini paylaşarak, "Güneş, Doğu'dan yükseliyor. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Güneş Doğu'dan yükseliyor

06.07.2020, 19:46

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından "Kovid-19'daki normalleşme süreci doğunun haziran ihracatına "zirve" yaptırdı" haberini paylaşarak, "Güneş, Doğu'dan yükseliyor. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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