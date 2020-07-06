  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Hazine, yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine, yarın tahvil ihalesi ve yapacak

Hazine ve 'nın temmuz-eylül dönemi iç ihraç takvimine göre, yarın, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikası, doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Yarın gerçekleştirilecek ihalede ise 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Hazine, yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak

06.07.2020, 15:11

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.

Bakanlığın temmuz-eylül dönemi iç borç ihraç takvimine göre, yarın, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikası, doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.

Yarın gerçekleştirilecek ihalede ise 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine, yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA