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Konut ve otoda fiyat oyununa geçit yok

Hükümet, vatandaşın uygun faizli kredilerle ev, otomobil sahibi olması için çabalarken artan talep fiyatlara da yansıdı. Kamu bankalarınca başlatılan kampanyaların ardından fırsatçılar konutta yüzde 30'a, otomobilde 40'ı bulan artışlar yaptı.

Konut ve ikinci el otoda fiyat oyununa geçit yok
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, konut ve araç fiyatlarındaki fahiş artışa ilişkin şikâyetler üzerine iki koldan inceleme başlattı. Denetim ekipleri ikinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti için bu hafta sahaya iniyor.

SAVUNMA ALINIYOR
EKONOMİ yönetimi konut ve ikinci el otomobil de dahil olmak üzere haksız fiyat artışlarına göz açtırmıyor. Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine 12 bine yakın firmaya ilişkin 60 bine yakın şikâyet geldi. Ticaret Bakanlığı 10 bin firma ve 50 bine yakın ürüne yönelik incelemeleri tamamladı. Bakanlık, 2 bin 400 firmanın da savunmasını alıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili "ilan edilen fiyat farkları nedir?" diye Hazine ile birlikte çalışma yapacaklarını söyledi. Bakan Pekcan, "Böyle hassas dönemlerde ortaya çıkan fırsatçılara geçit verilmeyecek. Her türlü şikâyet titizlikle değerlendiriliyor" diye konuştu.

ARTIŞ YÜZDE 40-60 ARASINDA
Faizlerdeki düşüşle beraber toplu taşıma binmek istemeyenler otomobil almaya başladı. Kamu bankalarınca başlatılan kampanya kapmasında sıfır araçlar için sunulan kredilerde aylık yüzde 0.49-0.69 faiz ile kredi imkânı sunuluyor, ikinci elde bu oran 0.82'yi buluyor. Talep patlaması yaşanan ikinci el araçlarda yüzde 40-60 arasında fiyat artışı yaşandı.

HAZAL ATEŞ / ANKARA

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