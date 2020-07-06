Salgını fırsata çevirdi

Tire'de 15 yıldır catering, fast food ve tatlı sektörlerinde faaliyet gösteren Seray Yemek A.Ş'nin sahibi Yılmaz Kocaoğul, pandeminin zirve yaptığı aylarda hayata geçirdiği yeni girişimleriyle rakiplerine fark atıp öne geçti. Salgın sonrasında el değmeden sağlıklı, vakumlu ambalajlarla sunulan yemeklerle müşterisine ulaşan firma, son olarak ürettiği nohut mayalı yoğurt ile dikkatleri üzerine çekti. Tireli girişimci 55 yaşındaki Yılmaz Kocaoğul, Covid- 19 salgınını fırsata çevirmeyi bildi. Hazır yemek alanında yaşanan yavaşlama Yılmaz Kocaoğul'u karamsarlığa itmedi, aksine güçlendirdi. Teknolojik yatırımlarla birçok yeniliği hayata geçiren Kocaoğul, pazar payını hızla artırmayı başardı. Pandemide yaptıkları yeniliklerle büyüdüklerini belirten başarılı girişimci Kocaoğul, nohut mayalı yoğurdun büyük ilgi gördüğünü söyledi.

KEMERALTI'NDA ÖĞRENDİM

2005 yılında, Tire'de hazır yemek işinin bulunmadığını gören ve bu alana yatırım yapmaya karar veren ilk girişimci olduğunu belirten Kocaoğul, "Çocukluğum İzmir'de geçti. Ailemizin ekonomik gücü çok fazla olmasa da son derece mutlu bir çocukluk geçirdim. İş hayatını tarihi Kemeraltı çarşısında öğrendim. Çocuk yaşlarda kendi kendime imal ettiğim kolonyaları zabıtalarla köşe kapmaca oynayarak Kemeraltı'nda ve Konak'taki hastanenin bahçesinde sattım. Çocuk olmama rağmen o dönemde çok iyi paralar kazandım. Çok para kazanmamdan şüphelenen ailemi tuttuğum özel taksiyle İzmir'in bir başından bir başına gezdirdiğimde herkes şaşkına dönmüştü. Babamın nasihatleri ve yaşadığım zorluklar hayattaki rehberim oldu" diye konuştu.





PATRON DEĞİL 'AĞABEY'

ÇALIŞANLARIYLA, patrondan çok 'ağabey' ilişkisi kurduğunu belirten Kocaoğul, başarıya adım adım nasıl ulaştıklarını şöyle anlattı: "Günde en az 14 saat çalışıyorum. Zaman gelir, mutfağa iner personelimle yemek yaparım. Personelimin fikirlerini dinler ve değerlendiririm. İşimde en büyük destekçim ise ailem. Tek şikayetçi oldukları konu fazla işkolik olmam."



DEĞERLİ MARKA YARATTIK

Salgın sürecinde, "işimi acaba nasıl daha fazla geliştirebilirim?", "Nasıl yeni fikirler üretebilirim?" diye kafa yorduğunu anlatan iş adamı Kocaoğul, "Sahip olduğumuz, gıda güvenliği ve kalite kontrol belgelerimiz ile örnek bir firmayız. Alanımızda marka değeri yarattık. 100 kişiyi aşkın çalışanımız mevcut. Fabrikalar, düğün ve yemekli toplantı organizasyonlarında önemli bir yavaşlama olsa da önümüzdeki aylarda hızlı bir toparlanma süreci yaşayacağız. Gıda mühendislerinin gözetiminde hazırlanan yemeklerimizi, profesyonel ekibimizle toplu tüketim yerlerine taşımalı sistemle ulaştırıyoruz. Fabrikalar gibi, müşteri mutfaklarında da isteğe göre faaliyet gösteriyoruz. Bunun yanında soğuk sandviç ve kumanyalar hazırlıyoruz. Tire'ye özgü meyve ve tarım ürünlerinin müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda internet üzerinden satışını yapıyoruz. Faaliyet alanımızda, TSK'nın kantin ve kafeterya işletmeciği de bulunuyor. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla hızla dışa açılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Nadir UYSAL