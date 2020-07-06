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Haberler Ekonomi TÜBİTAK'a 11 personel alınacak! Başvuru şartları nelerdir?

'a 11 personel alınacak! Başvuru şartları nelerdir?

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun () çeşitli birimlerinde 11 personel istihdam edilecek. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nasıl yapıldığını merakla araştırıyor. İşte TÜBİTAK ile ilgili merak edilenler...

TÜBİTAK'a 11 personel alınacak! Başvuru şartları nelerdir?

06.07.2020, 11:14

TÜBİTAK, 11 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'ın Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsüne, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında personel alınacak.

Başvurular 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

AA

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