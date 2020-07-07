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65 bin liralık hibe fırsatını kaçırmayın

"Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol" sloganıyla engelli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için 65 bin liraya çıkarılan hibe desteği için başvurular gelecek hafta sona eriyor.

65 bin liralık hibe fırsatını kaçırmayın
Giriş Tarihi: 7.7.2020

Engelli Hibe Desteği Projesi kapsamında verilen hibelerle kimisi çocukluk hayali fabrikasını, kimisi koltuk değneğine inat şirketini, kimisi de markasını yaratma yolunda ilerliyor. Destek için başvurulan projelerin 75'i kabul edilirken, bugüne kadar 100 milyon liraya yakın destek sağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "işe engel yok" diyerek yola çıktıklarını belirterek, son 6 yılda 2 bin 291 engelli vatandaşın işini kurma projesi için 96 milyon 944 bin lira hibe sağlandığını söyledi. Bakan Selçuk, ikinci dönem hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin projeleriyle birlikte 17 Temmuz'a kadar başvurularını yapması çağrısı yaptı. Selçuk, "Bu desteğin amacı, engellilerimizin işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine yardımcı olmak. Verdiğimiz hibelerle engellilerimizin hayallerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

ŞAPKA ÇIKARAN BAŞARI ÖYKÜLERİ
BU destek sayesinde kimisi koltuk değneğine inat evden çıktı medikal ürün satış mağazasını, kimisi Ortadoğu ülkelerine eşofman giydiren işletmesini kurdu. Nazilli'de yaşayan Şerife Yılmaz Çelen İŞKUR'un hibe desteğiyle koltuk değneğine inat "medikal ürün mağazasını" kurdu. Kendisi gibi engelli vatandaşlara hizmet etmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Çelen, "Hayalleriniz için harekete geçin" çağrısı yaptı.

HAZAL ATEŞ

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