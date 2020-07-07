Dijital tarımda hedefimiz büyüdü

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Manisa'ya atanan Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaretinden sonra "Tarım ve Orman Sektör Buluşması" programına katıldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan programda konuşan Pakdemirli, bu yıl pek çok üründe iyi bir rekolte beklediklerini, kullanılmayan Hazine arazilerini de çiftçiye vereceklerini söyledi. Pandemi sürecince dijital tarım pazarını hayata geçirdiklerini anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bu sayede Van'da üretilen bir ürün Edirne'ye satılabilecek. Bu internet üzerinden üreticiyle tüketiciyi bir araya getirecek, sigortacıyı ve gıda işletmelerini birleştirecek bir platform. Burası tarımın Mevlana'sı, herkesi çağırıyorum, kimseyi dışlamıyorum. Yeter ki çalışın doğru dürüst ürünü vatandaşlara ulaştırmaya gayret edelim. Dijital Tarım Pazarı'nı çok önemsiyoruz. Şu anda 100 milyon liranın üzerine çıktı buradaki cirolar. Hedefimiz milyarlarca lira ciroya ulaşmak, belli miktarda bir ciroya ulaştığınızda gıda enflasyonuna çözüm olacak, üretici daha fazla para kazanacak, tüketici belki biraz daha ucuza yiyecek ve daha sağlıklı bir şekilde bunlara ulaşacak. Tüm pazar ve ekosistem bundan beslenecek."

CÜNEYT HASÇELİK / NERMİN UÇTU