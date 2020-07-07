Korona, kurutulmuş gıdaya talebi artırdı

AYDIN'IN Yıldıztepe mahallesinde işlenen kurutulmuş gıdalara yeni tip korona virüs salgını döneminde talep büyük oranda arttı. 45 yıl önce 'kurutma' yöntemiyle tarlalarında ürettikleri patlıcanın pazarını genişleten Nazillili Gandak ailesinin, 'patlıcan kurusu', 'patlıcan musakkası', 'dolmalık kuru biberi', 'bamyası', 'fasulyesi' ve 'kurutulmuş domatesi' Türkiye'nin tüm kentlerinde güvenle tüketilirken, sektöre olan ilgi de yükselişe geçti.

TARLALARINDA ürettikleri patlıcanı taze olarak pazarlamakta sıkıntı çekince kurutma yöntemiyle önce Nazilli, Aydın, Denizli ve çevre ilçelerin pazarlarında satan Gandakoğulları Kuru Gıda yöneticileri, şimdi ise artan talep ile Türkiye'nin 81 iline ürün gönderiyor. 52 yılda 600 ailenin geçimini sağladığı bir işe dönüşen patlıcan kurutma sektörü Türkiye'de sadece Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi ve Gaziantep'te faaliyetini sürdürüyor.

600 AİLENİN GEÇİM KAYNAĞI

YILDIZTEPE mahallesindeki Gandakoğulları Kuru Gıda da dünyadaki en iyi kuruyan dolmalık patlıcan işinde markalaştı. Şimdilerde üçüncü nesil 200- 250 aile patlıcan kurutarak geçimini sağlıyor. Yaz boyunca her evde sürdürülen patlıcan oymacılığı ve kurutma işlemi mahallenin özel iklimi nedeniyle sadece Yıldıztepe Mahallesindeki koridorda yapılabiliyor. Şimdilerde ailenin 3. kuşak torunu Atilla İnç tarafından yönetilen Gandakoğulları Kuru Gıda aile işletmesi bölge ekonomisine de canlılık kazandırıyor. Aydınlı üreticilerin gıda konusunda hassas olduğunu belirten Atilla İnç, "Yıldıztepe mahallesindeki rüzgarla ürün hem kurumuyor hem de nem yönünden zarar görmüyor. Firma olarak 250-300 haneye iş imkânı sağlıyoruz" dedi.



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PATENTLİ markalarıyla birlikte üçüncü kuşak olarak sektörde öncü olmayı başardıklarını dile getiren İnç, "Korona virüs belasına rağmen sektörümüze olan ilgi memnun edici seviyede. Bu mahalledeki özel hava koridoru gıdalarımızı koruyor. Özellikle pandemi döneminde en rahat ve en güvenilir şekilde tüketilecek gıdalardan olan ürünlerimiz büyük rağbet görüyor" diye konuştu.

ÜMİT ÖZMEN