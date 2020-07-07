MSB sözleşmeli er alım başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları 6 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Başvurusu kabul edilen adaylara, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacak. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında fiziki yeterlilik testi ve mülakat yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.



SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 6 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir.

Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir.

Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden, adaylar;

a. FYT'ye katılabilmek için "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ve

b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat Yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir.

Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar

.Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır.