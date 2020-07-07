Ukraynalı turistler Dalaman’da

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasının ardından 183 turist getiren uçak, Dalaman Havalimanı'nda "su takı" gösterisiyle karşılandı. Dalaman'da yolculara çeşitli ikramlarda bulunuldu. YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Ukrayna'nın dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirterek, havalimanına uçuşların süreceğini vurguladı. Güvenç, "Ukrayna, İngiltere ve Rusya'dan sonra 3. kaynak ülkemiz. Ukrayna'nın Dalaman'da fahri konsolosluğunu da yapıyoruz. İngiltere'nin büyük tur şirketleri de 18 Temmuz'dan itibaren Dalaman Havalimanı'na uçuşlara başlayacak" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI